Источник назвал фразу, из-за которой Мане ударил Сане

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане оскорбил одноклубника Садио Мане в ходе их конфликта после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает журналист Папа Махмуд Гуйе.

По информации источника, немец назвал сенегальца «черным дерьмом». Ранее сообщалось, что Мане ударил по лицу Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). После инцидента «Бавария» объявила, что Мане оштрафован и отстранен от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма».

Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» летом прошлого года. Он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.