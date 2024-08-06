Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:03

Источник: польские судьи Лиги чемпионов задержаны за кражу дорожного знака

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Польские арбитры Бартош Франковский и Томаш Мусял задержаны за воровство, TVP Sport. Она украли дорожный знак. Судьи должны были работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс».

В ночь с 5 на 6 августа трое мужчин, включая Франковского и Мусяла, были задержаны с украденным дорожным знаком. В крови нарушителей было обнаружено повышенное содержание алкоголя.

На официальном сайте УЕФА имена задержанных уже исчезли из списка арбитров, назначенных на матч «Динамо» — «Рейнджерс». Им на замену вызваны соотечественники Томаш Квятковский и Павел Малец. Встреча пройдет сегодня, 6 августа, на нейтральном поле в польском Люблине.

Лига чемпионов УЕФА
1
Обсудить
Читайте также
Россиянка Аминева жаждет взять реванш у интерсекс-боксера за поражение на ЧМ
Биография Эдварда Била: история жизни и что с ним происходит сейчас
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига чемпионов — первые матчи 3-го отборочного раунда: расписание и результаты игр 6 и 7 августа