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Сегодня, 22:03

Источник: Роналду будет получать в «Аль-Насре» 75 миллионов долларов в год

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Стало известно, сколько будет получать нападающий Криштиану Роналду в клубе «Аль-Наср».

Как сообщает CBS Sports, 37-летний футболист подписал контракт с командой из Саудовской Аравии на сумму 75 миллионов долларов в год. Роналду уже прошел часть медицинского обследования, а второй комплекс тестов будет проведен на следующей неделе.

Также отмечается, что «Аль-Наср» официально объявит о подписании португальца после выездного матча в субботу против «Аль-Халиджа».

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

Форвард является свободным агентом с 22 ноября 2022 года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Источник: CBS Sports
Криштиану Роналду
Футбол
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