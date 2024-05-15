Источник: УЕФА может не допустить «Жирону» до Лиги чемпионов

УЕФА предложил компании City Football Group, являющейся инвестором «Манчестер Сити» и испанской «Жироны», сократить свою долю в каталонском клубе. В противном случае организация может наложить санкции и не допустить бело-красных до участия в Лиге чемпионов сезона-2024/25, об этом сообщает The Times.

Доля City Football Group в «Манчестер Сити» составляет 100%, а в «Жироне» — 47%. Обе команды квалифицировались в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Однако регламент УЕФА запрещает участие в одном турнире нескольких клубов с одним владельцем.

Для участия команд в Лиге чемпионов CFG придется сократить свою долю в одном из клубов до менее чем 30%. В случае несоблюдения правил к 3 июня «Жирона» будет переведена в Лигу Европы.

Ранее «Жирона» впервые в своей истории пробилась в еврокубки. После 36 туров ла лиги команда располагается на третьем месте с 75 очками.