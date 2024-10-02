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В Италии оценили игру Доннаруммы против «Арсенала»: «Не блеск, но и трагедии не случилось»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Кай Хаверц (справа) забивает гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото Reuters
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Энцо Палладини, один из ведущих и самых опытных журналистов спортивной редакции холдинга Mediaset, в беседе с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы против «Арсенала» (0:2).

— Результат справедлив?

— «Арсенал» — классная команда, которая играла дома. Ну а «ПСЖ» находится на стадии перестройки. Так что не вижу ничего удивительного в победе английского клуба.

— Согласны, что Доннарумма виноват в обоих пропущенных мячах?

— Не был бы столь категоричен в обвинениях нашего вратаря. Просто он уже так давно находится в эпицентре всеобщего внимания и играет на высоком уровне, что любая оплошность превращается в сенсацию. Да, в первом случае автор гола его опередил. Но не сделай Доннарумма попытку выйти из ворот, то пропустил бы в любом случае. Только тогда все бы сказали, что Джанлуиджи объективно ничего не мог сделать. Что касается второго гола, то там вратарь ждал до последнего и не дергался. Перед ним было целое море игроков, любой отскок мог стать фатальным. Ему просто не повезло.

— Как в Италии оценили игру Доннаруммы?

— Понятно, что это не блеск. Но и никакой трагедии нет.

— Он по-прежнему номер один в сборной Италии?

— В моем понимании да, твердый первый номер.

— Может ли матч в Лондоне как-то повлиять на роль Доннаруммы в «ПСЖ»?

— Думаю, что нет. Вряд ли на сегодняшний день Луис Энрике видит основным голкипером Матвея Сафонова или Арнау Тенаса.

Матвей Сафонов (слева) и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Сафонова не вернут в основу после провала Доннаруммы. Матвею придется ждать шанс еще

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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