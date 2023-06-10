Кака: «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов, но мы увидим красивую игру»

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити».

«Приятно играть такие матчи. К сожалению, там нет «Милана», но «Интер» представляет итальянский футбол. Финал — это матч, в котором может случиться все что угодно. «Манчестер Сити» — фаворит, но мы увидим красивую игру», — приводит слова Кака Sky Sports Italia.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22:00 мск.