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Сегодня, 03:19

Калабрия: «В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Наш настрой был далеким от идеала. Они показали отменную реализацию. Это и решило исход матча. Проанализируем эту игру. Они сильны, но мы не должны подходить к матчам с таким настроем. В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов», — цитирует пресс-служба УЕФА Калабрию.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

10&nbsp;мая. &laquo;Милан&nbsp;&mdash; Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Николо Барелла и&nbsp;Эдин Джеко. «Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037798--milan-vs-inter/
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