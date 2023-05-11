Калабрия: «В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Наш настрой был далеким от идеала. Они показали отменную реализацию. Это и решило исход матча. Проанализируем эту игру. Они сильны, но мы не должны подходить к матчам с таким настроем. В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов», — цитирует пресс-служба УЕФА Калабрию.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.