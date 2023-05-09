Калабрия рассказал, как «Милану» удалось сдержать Кварацхелию в четвертьфинале ЛЧ

Защитник «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в противостоянии команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:0, 1:1).

«Мы хорошо готовились к игре против него, как могли, пытались остановить его за счет командных взаимодействий, закрывая все свободное пространство.

Кварацхелия сразу стал лучшим в клубе, который провел фантастический чемпионат и заслужил победу в серии А. В Европе не так много таких же грозных футболистов при игре один в один", — приводит слова Калабрии AS.

22-летний грузин перешел в «Наполи» летом прошлого года. Он провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.