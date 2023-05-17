Камавинга готов сыграть с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья полузащитника Эдуардо Камавинга перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В минувшие выходные француз покинул поле из-за проблем с коленом.

«У него ушиб, но все в порядке. Ничего серьезного. Просто ушиб, к матчу он будет готов на 100 процентов», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в среду, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1.