Камавинга получил травму в матче с «Ливерпулем»

Сегодня, 05:04
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не смог доиграть матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).
22-летний француз на 57-й минуте покинул поле, хромая и явно испытывая дискомфорт в задней части левой ноги. Повреждение игрок получил, когда пытался перехватить мяч на своей половине поля.
Как сообщает AS, в четверг игрок пройдет медицинское обследование, после которого станут известны точные сроки восстановления.
В этом сезоне Камавинга сыграл в 9 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.