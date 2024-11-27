Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:25

Камоцци: «Сафонов не показал ничего особенного в матче с «Баварией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» (0:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был среднее выступление. Он не показал ничего особенного. Пропущенный гол — его вина? Я думаю, что он был причастен к ошибке», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

25-летний Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Голкипер провел 6 матчей за французский клуб, трижды пропустил и трижды отыграл на ноль.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Франко Камоцци

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Убитую под Красноярском в загоне для свиней девушку изнасиловали перед смертью
Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с 85-летием
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Сегодня
Вчера
Неделя