Камоцци: «Сафонов не показал ничего особенного в матче с «Баварией»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» (0:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был среднее выступление. Он не показал ничего особенного. Пропущенный гол — его вина? Я думаю, что он был причастен к ошибке», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

25-летний Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Голкипер провел 6 матчей за французский клуб, трижды пропустил и трижды отыграл на ноль.