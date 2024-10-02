Камоцци об игре Доннаруммы в матче с «Арсеналом»: «Возможно, настала очередь Сафонова быть в воротах»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» оценил игру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

«Доннарумма — отличный вратарь! Но иногда он совершает банальные ошибки. Возможно, настала очередь Сафонова быть в воротах», — сказал Камоцци «СЭ».

25-летний Сафонов провел три предыдущих матча за «ПСЖ», пропустил два гола и один раз отыграл на ноль. Россиянин играл за парижан, пока Доннарумма был травмирован.

Матч против «Арсенала» стал для Доннаруммы первым за «ПСЖ» с 14 сентября — футболист пропустил три игры из-за мышечного повреждения.