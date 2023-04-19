Камоцци — о вылете «Наполи» из Лиги чемпионов: «Кварацхелия приложил много усилий, но не смог завершить атаки голами»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал корреспонденту «СЭ» вылет «Наполи» из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Милана».

«Вчера «Милан» играл от обороны, рискуя, но нанося удары по воротам «Наполи» на контратаках с помощью Леао. Маньян — отличный вратарь и парировал практически все удары. Кварацхелия приложил много усилий, но он не смог завершить атаки голами», — сказал Камоцци «СЭ».

«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Неаполе.

В первом матче выиграла миланская команда (1:0), поэтому вышла в полуфинал турнира. В 1/2 финала «Милан» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Интер».