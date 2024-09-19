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Канчельскис считает, что первый матч Сафонова за «ПСЖ» пока ни о чем не говорит

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о дебютном матче Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Российский голкипер дебютировал за клуб в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и не пропустил ни одного гола.

«Главное достижение Сафонова — это то, что он выступает за «ПСЖ». Молодец, что не побоялся бросить тепличные условия и уехал в Европу. А его игру пока оценивать рано. Что-то можно будет говорить после матчей с более серьезными соперниками», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

25-летний Сафонов перещел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Матвей Сафонов

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