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Лига чемпионов

Сегодня, 01:52

Канселу: «Барселона» заслужила выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).

«Мы рассматривали этот матч как финал и выиграли. Мы вышли в плей-офф, а это то, чего «Барселона» заслуживает. Когда результаты не радуют вас, уверенность может немного упасть. Но у нас есть группа ярких ребят, опытных и качественных — мы заслужили эту победу. Мне комфортно играть на левом фланге, если это необходимо. Все для достижения нужных результатов», — приводит слова Канселу официальный сайт УЕФА.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.

Жоау Канселу
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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