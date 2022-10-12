Капелло назвал причины поражения «Ювентуса» от «Маккаби» в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:57
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Маккаби» (0:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. Итальянец ранее также тренировал туринцев.
«Я увидел деморализованный «Ювентус». В первые шесть минут у «Маккаби» было три момента. Нападающие «Юве» были изолированы, «Ювентус» не играл как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.
После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования