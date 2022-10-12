Капелло назвал причины поражения «Ювентуса» от «Маккаби» в Лиге чемпионов

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Маккаби» (0:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. Итальянец ранее также тренировал туринцев.

«Я увидел деморализованный «Ювентус». В первые шесть минут у «Маккаби» было три момента. Нападающие «Юве» были изолированы, «Ювентус» не играл как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.