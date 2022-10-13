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Лига чемпионов

Сегодня, 00:31

Капелло прокомментировал ничью «Барселоны» и «Интера» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал ничью «Барселоны» и «Интера» (3:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Каталонцы спаслись от поражения на 92-й минуте.

«Хотелось спросить у этих ребят, где они были все это время. Вам так необходимы 90 тысяч зрителей и матч с великой командой для того, чтобы понять, что вы сильны?! Продолжайте теперь в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035693--barcelona-vs-inter/
Фабио Капелло
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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