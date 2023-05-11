Капелло: «Пиоли уже не в первом дерби не может найти контрмеры против «Интера»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Интер» очень близок к выходу в финал. Пиоли не может найти контрмеры, это не первое дерби, в котором так играет «Милан». Полузащитники «Интера» всегда были свободны и создавали вдвое больше проблем. Что бы я сказал, если бы был тренером «Милана»? Я бы попросил всех напомнить нам о допущенных ошибках. «Интер» немного расслабился во втором тайме, и впереди еще один матч, но у нас будет совсем другая игра», — цитирует Corriere dello Sport Капелло.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.