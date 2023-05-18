КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

18 мая, 07:48

Капелло — о шансах «Интера» в финале Лиги чемпионов: «У «Манчестер Сити» нет слабых сторон»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный итальянский тренер Фабио Капелло оценил шансы «Интера» в матче против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

В среду, 17 мая, «горожане» обыграли «Реал» (4:0) в ответном матче 1/2 финала турнира, победили со счетом 5:1 по сумме двух встреч и вышли в финал.

«Проиграть 0-4 в полуфинале — это тяжелый удар. Наверное, Анчелотти сейчас думает, что ему уже пора в сборную Бразилии. Сейчас есть команды гораздо сильнее «Реала», и Карло может попытаться выиграть чемпионат мира. Думаю, ему стоит принять предложение бразильцев.
Гвардиола вышел в финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» во второй раз, и он выглядит серьезным фаворитом. «Горожане» очень сильны, укомплектованы высококачественными футболистами. У «Манчестер Сити» нет слабых сторон», — приводит Football Italia слова Капелло.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Фабио Капелло
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
3
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Эвра призвал всех итальянских фанатов болеть за «Интер» в финале Лиги чемпионов
Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча с «Реалом»
У Мхитаряна диагностировано мышечное растяжение после матча с «Миланом»
Селюк назвал причины успеха «Ман Сити» в Лиге чемпионов: «Я снял проклятье шаманов»
Миятович считает, что «Манчестер Сити» был намного сильнее «Реала» в Лиге чемпионов
Газзаев считает «Манчестер Сити» фаворитом финала Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грилиш: «До финала плохие команды не доходят»

Винисиус — о поражении от «Сити»: «Реал» не смог сделать то, что просил Анчелотти»