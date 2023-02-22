Ди Лоренцо: «Должны были забивать «Айнтрахту» больше»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень рады этой победе, мы выиграли на чужом поле у сильной команды. Должны были забивать больше. Они хорошо начали, но потом мы прибавили и стали больше владеть мячом. Знали, что это было очень важно, и сумели поймать нужный ритм», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.