«Карабах» и «Челси» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Карабах» и «Челси» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 5 ноября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан), стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Карабах» — «Челси» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)

В прямом эфире матч в Баку покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии платной подписки.

«Карабах» и «Челси» набрали по 6 очков в 3 турах общего этапа Лиги чемпионов. В 3-м туре азербайджанская команда проиграла «Атлетику» (1:3), а лондонцы разгромили «Аякс» (5:1).