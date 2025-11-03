Видео
3 ноября, 19:00

«Карабах» — «Челси»: дата и время начала матча Лиги чемпионов

«Карабах» и «Челси» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Карабах» и «Челси» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 5 ноября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан), стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Карабах» — «Челси» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:2
Челси

В прямом эфире матч в Баку покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии платной подписки.

«Карабах» и «Челси» набрали по 6 очков в 3 турах общего этапа Лиги чемпионов. В 3-м туре азербайджанская команда проиграла «Атлетику» (1:3), а лондонцы разгромили «Аякс» (5:1).

2

  • Saiga-спринтер

    .. в Баку (Азербайджан). Уточнение дундучное - Баку не в Азербайджане не существует.

    03.11.2025

  • rustov

    Карабах, верим!

    03.11.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Карабах
    ФК Челси
