5 ноября, 18:00
«Карабах» и «Челси» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан), стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Баку и других событий игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Карабах» — «Челси» можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч в Баку показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.
В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» проиграл «Атлетику» со счетом 1:3, а «Челси» разгромил «Аякс» — 5:1.