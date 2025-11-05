«Карабах» и «Челси» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Карабах» и «Челси» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан), стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Баку и других событий игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Карабах» — «Челси» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Баку показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» проиграл «Атлетику» со счетом 1:3, а «Челси» разгромил «Аякс» — 5:1.