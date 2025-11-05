«Челси» и «Карабах» сыграли вничью в Лиге чемпионов

5 ноября, 22:40
«Челси» сыграл вничью с «Карабахом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча пошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Счет на 16-й минуте открыл форвард английской команды Эстевао. Затем хозяева забили два гола подряд усилиями Леандро Андраде и Марко Янковича, который реализовал пенальти. На 53-й минуте Алехандро Гарначо снова сделал счет равным.
«Челси» набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. «Карабах» с таким же количеством баллов располагается на 12-й позиции.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Челси» проведет 25 ноября дома против «Барселоны». Азербайджанская команда в этот же день в гостях сыграет против «Наполи».
rustov
Браво, Карабах! Приятно удивили.
06.11.2025
Pablo_75
Действительно немного странно. Карабах не просто сыграл вничью, он весь матч держался на равных. За счёт чего - не понимаю...
06.11.2025
DaviT MosKv
А кто-то писал что шансов нет.
05.11.2025
Archon
Нуу..."Муха = тоже вертолёт!"(с)("только маленький совсем") 2-2 с "Челсюками" = это зачОт,боец!))
05.11.2025
cермЯга
Новый формат ЛЧ - спланированное раздолье для букмекеров.
05.11.2025
КирпичИнвест
Всё идёт по плану:grin:
05.11.2025
Andre_Saratov
Интересный матч. На три результата. Ничья справедлива.
05.11.2025
ЭгоEast
Карабах -гроза авторитетов
05.11.2025
КирпичИнвест
Огонь-концовка получилась! И ведь еще верный момент не использовали. Шансы на стыки повышаются. Молодцы! Ничья сродни победе!
05.11.2025
Прораб.
Замечательно!
05.11.2025