5 ноября, 22:40

«Челси» и «Карабах» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Эльвин Джафаргулиев и Рис Джеймс.
Фото Reuters

«Челси» сыграл вничью с «Карабахом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча пошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Счет на 16-й минуте открыл форвард английской команды Эстевао. Затем хозяева забили два гола подряд усилиями Леандро Андраде и Марко Янковича, который реализовал пенальти. На 53-й минуте Алехандро Гарначо снова сделал счет равным.

«Челси» набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. «Карабах» с таким же количеством баллов располагается на 12-й позиции.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Челси» проведет 25 ноября дома против «Барселоны». Азербайджанская команда в этот же день в гостях сыграет против «Наполи».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:2
Челси

13

  • rustov

    Браво, Карабах! Приятно удивили.

    06.11.2025

  • Pablo_75

    Действительно немного странно. Карабах не просто сыграл вничью, он весь матч держался на равных. За счёт чего - не понимаю...

    06.11.2025

  • DaviT MosKv

    А кто-то писал что шансов нет.

    05.11.2025

  • Archon

    Нуу..."Муха = тоже вертолёт!"(с)("только маленький совсем") 2-2 с "Челсюками" = это зачОт,боец!))

    05.11.2025

  • cермЯга

    Новый формат ЛЧ - спланированное раздолье для букмекеров.

    05.11.2025

  • КирпичИнвест

    Всё идёт по плану:grin:

    05.11.2025

  • Andre_Saratov

    Интересный матч. На три результата. Ничья справедлива.

    05.11.2025

  • ЭгоEast

    Карабах -гроза авторитетов

    05.11.2025

  • КирпичИнвест

    Огонь-концовка получилась! И ведь еще верный момент не использовали. Шансы на стыки повышаются. Молодцы! Ничья сродни победе!

    05.11.2025

  • Прораб.

    Замечательно!

    05.11.2025

