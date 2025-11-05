«Челси» и «Карабах» сыграли вничью в Лиге чемпионов

«Челси» сыграл вничью с «Карабахом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча пошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Счет на 16-й минуте открыл форвард английской команды Эстевао. Затем хозяева забили два гола подряд усилиями Леандро Андраде и Марко Янковича, который реализовал пенальти. На 53-й минуте Алехандро Гарначо снова сделал счет равным.

«Челси» набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. «Карабах» с таким же количеством баллов располагается на 12-й позиции.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Челси» проведет 25 ноября дома против «Барселоны». Азербайджанская команда в этот же день в гостях сыграет против «Наполи».