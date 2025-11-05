Видео
5 ноября, 19:47

«Карабах» — «Челси»: стартовые составы команд

«Карабах» и «Челси» объявили составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Педру Бикалью, Янкович, Кади, Леандру Андраде, Зубир, Дуран.

Запасные: Магомедалиев, Бунтич, Ммаэ, Куаку, Ахундзаде, Аддай, Дани Болт, Кащук, Байрамов, А. Гусейнов, Джабраилзаде, Б. Гусейнов.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Хато, Кукурелья, Лавиа, Андрей Сантос, Эстеван, Жоао Педро, Гиттенс, Джордж.

Запасные: Йоргенсен, Меррик, Чалоба, Гюсто, Фофана, Кайседо, Ачимпонг, Буонанотте, Гарначо, Фернандес, Делап, Гиу.

Матч «Карабах» — «Челси» пройдет в среду, 5 ноября, и начнется в 20.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Карабах» занимает 15-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 6 очками, «Челси» идет на 13-й строчке с 6 очками, опережая команду из Азербайджана по дополнительным показателям.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:2
Челси

  • Archon

    Уах-Карабах!!! )))

    05.11.2025

