Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, Иванов — в первой

Судейский комитет УЕФА обновил списки судей на вторую часть сезона-2024/25 с учетом изменений в листе ФИФА на 2025 год. Сергей Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, проводящиеся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности сегодня в нее входят 30 арбитров

В первой группе, состоящей из 58 человек, остался Сергей Иванов.

Среди 206 рефери второй группы семь представителей России — Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Сергей Чебан (он заменил Владислава Безбородова) и Павел Шадыханов.

Безбородов исключен из числа судей ФИФА, Москалев — из числа видеоарбитров