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Судейство

Сегодня, 19:36

Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, Иванов — в первой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футбольный судья Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Судейский комитет УЕФА обновил списки судей на вторую часть сезона-2024/25 с учетом изменений в листе ФИФА на 2025 год. Сергей Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, проводящиеся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности сегодня в нее входят 30 арбитров

В первой группе, состоящей из 58 человек, остался Сергей Иванов.

Среди 206 рефери второй группы семь представителей России — Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Сергей Чебан (он заменил Владислава Безбородова) и Павел Шадыханов.

Безбородов исключен из числа судей ФИФА, Москалев — из числа видеоарбитров

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Сергей Иванов (судья)
Сергей Карасев (судья)
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