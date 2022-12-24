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Лига чемпионов

Сегодня, 17:47

Карасев: «Когда слушаю гимн Лиги чемпионов, слезы наворачиваются, и я выключаю трансляцию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что переживает из-за того, что не может работать на матчах Лиги чемпионов.

«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю — и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили. Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

Арбитров из России перестали назначать на международные матчи и игры еврокубков в феврале нынешнего года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-kogda-slushayu-gimn-ligi-chempionov-slezy-navorachivayutsya-i-ya-vy-klyuchayu-translyatsiyu/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Сергей Карасев (судья)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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