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Лига чемпионов

5 сентября, 16:25

Пуйоль считает, что «Барселона» входит в число фаворитов в текущем сезоне Лиги чемпионов

Алексей Еремин

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил шансы каталонского клуба на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Была проделана очень хорошая работа, у «Барселоны» очень хороший состав, и они смогут бороться за все титулы. «Барса» входит в число фаворитов Лиги чемпионов. «Реал» обладает впечатляющим геном победителя, английские клубы очень сильны, как и «ПСЖ», — приводит Marca слова Пуйоля.

В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23 каталонский клуб сыграет с «Баварией», «Интером» и «Викторией» из Пльзени.

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях разгромила «Севилью» (3:0). Клуб под руководстом Хави идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/09/05/6315e491e2704e075e8b4588.html
Карлес Пуйоль
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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