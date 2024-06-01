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Сегодня, 03:29

Анчелотти: «Самое главное в финале — класс и способность жертвовать собой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как команда готовилась к финалу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Команда сосредоточена; у нас есть необходимая уверенность, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это самый важный матч в сезоне, и мы проявим максимальное уважение сопернику. Пока все идет хорошо, у нас правильный настрой. Нам нравится готовиться к таким матчам. Мы уверены в наших ребятах, знаем, что они отдадут все силы. Родриго, в частности, всегда выкладывался на все сто, и у нас нет сомнений в том, что он снова отдаст себя без остатка.

Моя идея заключается в том, чтобы доходчиво объяснить тактику. Чем понятнее будет игрокам, тем радостнее и лучше они будут играть. Будут эмоции, но эмоции могут вызвать страх и блокировать уверенность, необходимую для победы. Класс на первом месте, и у меня фантастические игроки. Но важен и коллективный подход: работать и сражаться друг за друга. Самое главное — класс и способность жертвовать собой", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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