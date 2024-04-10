Анчелотти: «Сити» забил два неберущихся мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Игра шла сбалансированно. Обе команды на самом деле вели борьбу на пределе возможностей. Ничья в упорнейшей борьбе. Пока прессинговали соперника, мы смотрелись очень хорошо. Мы, как только могли, стремились использовать каждую возможность для быстрого перехода в атаку.

Нам быстро забили — честно говоря, никто не ожидал от них удара оттуда. Но отреагировали мы очень хорошо, отлично действуя на протяжении 60 минут. Однако «Сити» забил два неберущихся мяча. Да, я и вправду не считаю, что столь быстро пропущенный мяч хоть как-то воздействовал на нас, на наш настрой. Думаю, мы могли подловить «Сити» такой идеей. Наш второй гол был идеальной, потрясающей комбинацией между ними: Винисиус и Родриго великолепно комбинируют друг с другом и создают много моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».