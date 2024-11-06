Анчелотти: «Реалу» не хватает порядка, из-за чего мы пропускаем слишком много»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Милана» (1:3) в матче основного турнира Лиги чемпионов.

«Нам стоит беспокоиться, мы не показываем своей лучшей игры. Нам не хватает компактности, и это надо менять. Нашей команде не хватает порядка, из-за чего мы пропускаем слишком много», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» с 6 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Милан» также набрал 6 очков, но идет на 18-й строчке, уступая мадридцам по дополнительным показателям.