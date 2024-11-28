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Сегодня, 03:02

Анчелотти: «Мбаппе — выдающийся игрок, мы должны быть терпеливы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал незабитый Килианом Мбаппе пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2).

«У Мбаппе вся наша поддержку, и он скоро переломит ситуацию. Килиан — выдающийся игрок, мы должны быть терпеливы. Он хорошо справляется с давлением и адаптируется в команде. «Реал» с ним», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти на своей странице в соцсети X.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль

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