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Сегодня, 04:06

Анчелотти: «Сейчас «Реал» на ходу, динамика положительная»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (5:1).

«Победа была нашей главной целью сегодня. Мы начали довольно вяло, но вскоре исправили это. Я ни разу не усомнился в нас, ведь у нас классная команда. Думаю, что сейчас мы на ходу, динамика положительная. Все идет хорошо. Я даже не злюсь из-за пропущенного нами гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти

«Реал» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» идет на 34-й строчке — 3 очка.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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