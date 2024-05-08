Карло Анчелотти рассказал о своей философии «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» отметил, какой хочет видеть свою команду.

«Моя философия футбола адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность», — приводит слова Анчелотти издание Marca.

Анчелотти работает с «Реалом» с 2021 года. Также он тренировал с команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 8 мая. Первая встреча завершилась ничьей — 2:2.