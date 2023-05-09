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Лига чемпионов

Сегодня, 21:48

Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Предстоящий первый матч 1/2 финала ЛЧ между мадридским клубом и «Манчестер Сити» станет для итальянского специалиста 190-м в турнире.

Замыкает тройку по количеству матчей в ЛЧ бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер — 184.

В топ-5 входят Хосеп Гвардиола (159) и Жозе Моуринью (145).

За текстовой онлайн-трансляцией матча «Реал» — «Манчестер Сити» можно следить на сайте «СЭ».

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Алекс Фергюсон
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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