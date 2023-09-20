Анчелотти — о матче с «Унионом»: «Придется приложить максимум усилий для достижения цели»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Унионом» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов всегда будет особенным турниром для клуба, так что готовимся к игре очень серьезно. Мы играем дома против хорошо организованной и солидной команды. Придется приложить максимум усилий для достижения цели», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

Матч «Реал» — «Унион» пройдет 20 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется — в 19.45 по московскому времени.