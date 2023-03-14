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Лига чемпионов

Сегодня, 19:43

Анчелотти: «К «Ливерпулю» Бензема будет готов на 100 процентов. Он сверхмотивирован»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий команды Карим Бензема готов 15 марта сыграть против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«В среду Бензема будет готов на 100 процентов. В воскресенье он работал в общей группе, а перед этим индивидуально провел несколько хороших тренировочных занятий. Он полностью готов и сверхмотивирован. Для Карима и для клуба это очень важный турнир. Мы должны попытаться победить. Мы не готовимся к этому матчу с мыслями о преимуществе. Не нужно делать никаких подсчетов», — приводит слова Анчелотти L'Equipe.

Нападающий пропустил игру с «Эспаньолом» (3:1) в ла лиге 11 марта из-за проблем с голеностопом.

Ответный матч 1/8 финала между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 15 марта. Начало — в 23.00 мск. Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 5:2.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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