Лига чемпионов.
6 ноября, 01:27

Карлуш Форбс признан лучшим игроком матча «Брюгге» — «Барселона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карлуш Форбс.
Фото AFP

Нападающий «Брюгге» Карлуш Форбс признан лучшим игроком матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:3). 21-летний португалец провел на поле 78 минут, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

«Он постоянно представлял угрозу, внес огромный вклад в результат, забив два гола и сделав одну голевую передачу, а также был великолепен в игре один на один», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 22-й строчке — 4 очка.

ВАР спас «Барселону» от кошмарного поражения в Брюгге, крутая ничья «Карабаха» и «Челси», Моуринью снова без победы
