22 октября, 15:36

Каррагер заявил, что «Арсенал» является одним из фаворитов Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает «Арсенал» одним из фаворитов Лиги чемпионов в текущем сезоне.

«Сейчас, на мой взгляд, «Арсенал» и «Бавария» — две самые впечатляющие команды, которые я видел, если посмотреть на их результаты в чемпионатах и Лиге чемпионов.

Я смотрю на эту команду и вижу, насколько сильна их оборона. Мой «Ливерпуль», который выиграл Лигу чемпионов, не был выдающейся командой в атаке, но мы были сильны в обороне.

Это всегда дает тебе шанс. Особенно в играх на выбывание в плей-офф. Если у вас сильная оборона, у вас всегда есть шанс. Так что да, я считаю «Арсенал» одной из 4-5 команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

21 октября лондонцы на своем поле разгромили «Атлетико» (4:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов. «Арсенал» одержал 3 победы в 3 стартовых турах турнира.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Джейми Каррагер
