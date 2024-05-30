Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:12

Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, что для мадридской команды значит Лига чемпионов.

«Реал» выигрывал турнир рекордные 14 раз за историю. Последний раз сливочные становились победителями Лиги чемпионов в 2022 году.

«Лига чемпионов многое значит для «Реала», для наших болельщиков и для того, что представляет собой наш клуб. Когда звучит гимн [Лиги чемпионов], мы внушаем соперникам страх и ужас. Я не знаю, как это объяснить, но мы всегда боремся. В Лиге чемпионов мы очень сосредоточены и преображаемся, надевая эту футболку на матчи», — приводит Marca слова Карвахаля.

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал сыграет против дортмундской «Боруссии». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА-2024, а также гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/05/30/665872f0268e3e6e638b456d.html
Даниэль Карвахаль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
0
Читайте также
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, как дортмундцы могут обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов
Винисиус заявил, что «Реал» готов к финалу Лиги чемпионов
Черышев: «Если «Реал» заиграется в атаке, то на контратаках «Боруссия» сможет легко его удивить»
«Боруссия» — «Реал»: как и где смотреть финал Лиги чемпионов в России, Казахстана и Белоруссии
Беллингем рассказал, какое сообщении получил от игрока «Боруссии» Санчо перед финалом Лиги чемпионов
Терзич — о победной серии «Реала» в финалах ЛЧ: «Боруссия» намерена вернуть Кубок в Дортмунд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, как дортмундцы могут обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов