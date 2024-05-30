Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, что для мадридской команды значит Лига чемпионов.

«Реал» выигрывал турнир рекордные 14 раз за историю. Последний раз сливочные становились победителями Лиги чемпионов в 2022 году.

«Лига чемпионов многое значит для «Реала», для наших болельщиков и для того, что представляет собой наш клуб. Когда звучит гимн [Лиги чемпионов], мы внушаем соперникам страх и ужас. Я не знаю, как это объяснить, но мы всегда боремся. В Лиге чемпионов мы очень сосредоточены и преображаемся, надевая эту футболку на матчи», — приводит Marca слова Карвахаля.

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал сыграет против дортмундской «Боруссии». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА-2024, а также гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.