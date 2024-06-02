Карвахаль — о победе в финале Лиги чемпионов: «Хотелось бы легче выигрывать эти матчи»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Боруссией» (2:0).

«Я не могу как следует объяснить, на что это похоже. Это огромное счастье. Игра была действительно сложной, мы предсказывали это во время подготовки. После первого тайма мы знали, что наши моменты еще наступят. Честно говоря, мы даже не заслужили ничьей до перерыва.

Мы, конечно, умеем терпеть, но, поверьте, мне бы хотелось легче выигрывать эти матчи. Большую часть сезона я подавал угловые. Решительность является ключом к моему подходу: я нанес удар головой и просто знал, что должен забить", — приводит слова Карвахаля Movistar.

«Реал» в 15-й раз стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола. По этому показателю мадридцы являются рекордсменами. За ними идут «Милан» (7 раз), «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6 раз) и «Барселона» (5 раз).