4 ноября, 14:54

Защитник «Кайрата» Касабулат — о матче с «Интером»: «Надо не смотреть на ранг соперника и не бояться»

Сергей Ярошенко

Защитник «Кайрата» Дамир Касабулат поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера».

«Иногда бывает тяжело самому поверить, когда на установках разбираем следующего соперника, а там мадридский «Реал» или миланский «Интер». Но это футбол. Я думаю, что в каждой игре надо стремиться к победе и набирать очки, не смотреть на ранг соперника и не бояться. Для нас это будет большой опыт, и надеемся на хороший исход. Сделаем все, что в наших силах, для положительного результата», — цитирует футболиста Legalbet.kz.

Матч между «Интером» и «Кайратом» пройдет 5 ноября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Источник: Legalbet.kz
