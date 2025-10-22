Юльманн: «Байер» провалил начало матча с «ПСЖ», но потом ввязались в борьбу»

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:7) в матче 3-го тура общей стадии Лиги чемпионов.

«Для нас как для профессионалов это все очень больно. Для команды, для меня, для всех причастных. 2:7 — это звучит плохо. «Байер» провалил начало матча, но потом ввязались в борьбу. Игра была равной вплоть до 38-й минуты или вроде того. Но в следующие 7 минут мы слишком раскрылись.

Теперь переключимся на бундеслигу, а потом продолжим в Лиге чемпионов, где нас будет ждать выезд в Лиссабон. Мы будем готовы. Понятно, что сейчас вокруг команды ощущается давление, но будем настраиваться на победу в следующем матче», — цитирует официальный сайт УЕФА Юльманна.

«ПСЖ» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. «Байер» идет на 27-й строчке — 2 очка.