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Лига чемпионов

16 мая, 19:58

Защитник «Манчестер Сити» Уокер: «Завтра на кону будет стоять путевка в финал, может случиться все что угодно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о настрое перед ответным матчем команды в полуфинале Лиге чемпионов против «Реала».

«Мы выиграем пятый титул за шесть лет, если сможем пересечь черту. Пока мы этого не сделали, нам еще играть с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом». Клубу не хватает этого, владельцы вложили столько денег, что мы в долгу перед ними. В финале с «Челси» мы не проявили себя так, как можем. Завтра на кону будет стоять путевка в финал, завтра будет матч с очень сложным соперником, ну а в финале может случиться все что угодно. «Милан» и «Интер» — большие клубы. Мы будем смотреть их матч, но прежде нужно решить задачу по выходу в финал», — цитирует Уолкера Manchester Evening News.

Завтра, 17 мая, «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.

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