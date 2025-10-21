«Кайрат» и «Пафос» встречаются в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан) начинается в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Алма-Ате. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кайрат» — «Пафос» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показыват онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. В Казахстане игру транслирует телеканал Qazaqstan.

После двух туров у «Кайрата» — 0 очков, у «Пафоса» — 1. Каждый из 36 клубов в общем этапе Лиги чемпионов проводит восемь матчей.