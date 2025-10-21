Видео
21 октября, 17:00

«Кайрат» — «Пафос»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Кайрат» примет «Пафос» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Кайрат» и «Пафос» встречаются в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан) начинается в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:0
Пафос

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Алма-Ате. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кайрат» — «Пафос» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показыват онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. В Казахстане игру транслирует телеканал Qazaqstan.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Олимпиакос&raquo;, &laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пафос&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 21&nbsp;октября 2025 года.«Барселона» — «Олимпиакос», «Кайрат» против «Пафоса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

После двух туров у «Кайрата» — 0 очков, у «Пафоса» — 1. Каждый из 36 клубов в общем этапе Лиги чемпионов проводит восемь матчей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Пафос
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
