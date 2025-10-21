«Кайрат» дома сыграл вничью с «Пафосом» в Лиге чемпионов, гости провели почти весь матч в меньшинстве

«Кайрат» на своем поле сыграл вничью с «Пафосом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0. Гости провели почти весь матч в меньшинстве — на четвертой минуте красную карточку получил защитник «Пафоса» Жоау Коррейа. «Кайрат» набрал первое очко на общем этапе Лиги чемпионов и поднялся на 33-е место в таблице. «Пафос» (2 очка) сыграл вничью второй раз за три матча и вышел на 26-ю позицию. Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

Александр Иванов Астана в 2015-20 постоянно играла в ЛЧ и ЛЕ. Тренер- болгарин Стоилов был 23.10.2025

хурма(сельдерей) саламыч не мог в сборную набрать полноценный состав и его задача была подготовить эту сборную к отбору на чм лига наций где вроде все проиграли была лишь подготовка к этому но прищло новое руководство и все похерило типа мы тут сами с усами все сделаем а футбола в казахстане не было и до него и нет после него 22.10.2025

Александр Иванов хурма(сельдерей) - после упорной работы саламыча футбол в этой стране не скоро очухается 21.10.2025

хурма(сельдерей) Кайрат не знал...а Пафос знал и шансы были у него 21.10.2025

Saiga-спринтер Ближе к победе никто не был. Кайрат просто не знал, что делать при организованной игре киприотов в обороне. 21.10.2025

Saiga-спринтер Кайрату елементарно не хватило игрового мастерства игроков состава. Киприоты играли организованно и прагматично, и сыграли в меньшинстве вничью на поле соперников. 21.10.2025

AZ Кайрат прос....л может быть единственную возможность одержать победу в ЛЧ))) 21.10.2025