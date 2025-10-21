«Кайрат» дома сыграл вничью с «Пафосом» в Лиге чемпионов, гости провели почти весь матч в меньшинстве

21 октября, 21:37
«Кайрат» на своем поле сыграл вничью с «Пафосом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.
Гости провели почти весь матч в меньшинстве — на четвертой минуте красную карточку получил защитник «Пафоса» Жоау Коррейа.
«Кайрат» набрал первое очко на общем этапе Лиги чемпионов и поднялся на 33-е место в таблице. «Пафос» (2 очка) сыграл вничью второй раз за три матча и вышел на 26-ю позицию.
Александр Иванов
Астана в 2015-20 постоянно играла в ЛЧ и ЛЕ. Тренер- болгарин Стоилов был
23.10.2025
хурма(сельдерей)
саламыч не мог в сборную набрать полноценный состав и его задача была подготовить эту сборную к отбору на чм лига наций где вроде все проиграли была лишь подготовка к этому но прищло новое руководство и все похерило типа мы тут сами с усами все сделаем а футбола в казахстане не было и до него и нет после него
22.10.2025
Александр Иванов
хурма(сельдерей) - после упорной работы саламыча футбол в этой стране не скоро очухается
21.10.2025
хурма(сельдерей)
Кайрат не знал...а Пафос знал и шансы были у него
21.10.2025
Saiga-спринтер
Ближе к победе никто не был. Кайрат просто не знал, что делать при организованной игре киприотов в обороне.
21.10.2025
Saiga-спринтер
Кайрату елементарно не хватило игрового мастерства игроков состава. Киприоты играли организованно и прагматично, и сыграли в меньшинстве вничью на поле соперников.
21.10.2025
AZ
Кайрат прос....л может быть единственную возможность одержать победу в ЛЧ)))
21.10.2025
хурма(сельдерей)
ожидал от Кайрата большего да и еще в большинстве почти весь матч комментатор аж взвизнул от предвкушения разгрома Пафоса но все увидели абсолютно жалкую игру Кайрата гости выглядели намного класснее у Кайрата вообще ничего не получалось гости были ближе к победе Черчесов был прав про низкий уровень казахстанского чемпионата
21.10.2025