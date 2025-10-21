«Кайрат» — «Пафос»: Мартынович, Сорокин и Давид Луиз выйдут с первых минут

«Кайрат» и «Пафос» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Кайрат»: Анарбеков, Тапалов, Мартынович, Сорокин, Луиш Мата, Арад, Глейзер, Мрынский, Жоржиньо, Громыко, Сатпаев.

Запасные: Заруцкий, Калмурза, Касабулат, Кургин, Садыбеков, Зария, Байбек, Широбоков, Станоев, Туякбаев, Рикардиньо.

«Пафос»: Михаил, Бруну, Люккассен, Давид Луиз, Пилеас, Пепе, Шуньич, Кина, Драгомир, Оршич, Коррейа.

Запасные: Гортер, Петру, Гольдар, Бассауамина, Димата, Жажа, Сема, Ланга, Андерсон.

Матч «Кайрат» — «Пафос» пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 19.45 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Кайрат» занимает последнее, 36-е место в таблице общего этапа, команда из Казахстана не набрала ни одного очка за два матча. «Пафос» идет на 28-й строчке с 1 очком.