«Кайрат» и «Пафос» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Начало матча на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

За ключевыми событиями игры «Кайрат» — «Пафос» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Алматы покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также покажет лучшие моменты вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

Во 2-м туре общего этапа «Кайрат» уступил «Реалу» (0:5), а «Пафос» проиграл «Баварии» (1:5).