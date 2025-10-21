Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Плей-офф / Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

21 октября, 09:15

«Кайрат» — «Пафос»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 19.45 мск

«Кайрат» и «Пафос» сыграют в Лиге чемпионов 21 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Кайрат» и «Пафос» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Начало матча на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:0
Пафос

За ключевыми событиями игры «Кайрат» — «Пафос» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Алматы покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также покажет лучшие моменты вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

Live матчей Лиги чемпионов.«Барселона» — «Олимпиакос», «Кайрат» против «Пафоса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Во 2-м туре общего этапа «Кайрат» уступил «Реалу» (0:5), а «Пафос» проиграл «Баварии» (1:5).

1
Telegram Дзен Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Пафос
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя