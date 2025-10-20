Видео
20 октября, 18:45

«Кайрат» — «Пафос»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Кайрат» и «Пафос» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Кайрат» и «Пафос» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Live матчей Лиги чемпионов.«Барселона» — «Олимпиакос», «Кайрат» против «Пафоса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Кайрата» и «Пафоса». Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кайрат» — «Пафос» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане игру транслирует телеканал Qazaqstan.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:0
Пафос

В предыдущих матчах общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4) и «Реалу» (0:5), а «Пафос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и потерпел поражение от «Баварии» (1:5).

1

  • Saiga-спринтер

    Матч пройдет на стадионе "Центральный". Нет в городе Алма-Ата якобы Центрального стадиона. Ажиотаж в южной столице Казахстана перед матчем с киприотами не меньше, чем с Реалом. А стоимость билетов даже выше на матч команды "Кайрат" с командой "Пафос". Болельщики алма-атинского клуба, видимо, расчитывают, что кайратовцы одержат первую победу на ощем этапе лиги чемпионов.

    21.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Кайрат
    ФК Пафос
