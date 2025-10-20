«Кайрат» и «Пафос» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Кайрат» и «Пафос» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Кайрата» и «Пафоса». Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кайрат» — «Пафос» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане игру транслирует телеканал Qazaqstan.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

В предыдущих матчах общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4) и «Реалу» (0:5), а «Пафос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и потерпел поражение от «Баварии» (1:5).