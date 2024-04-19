Каземиро: «Рад, что «Реал» прошел «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Я страдал, когда смотрел матч «Реала» с «Сити», я большой фанат «Реала»! Конечно, я был рад, в Мадриде играют мои друзья, и за «Манчестер Юнайтед» тоже», — приводит слова Каземиро журналист Фабрицио Романо.

«Реал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» со счетом 5:4 по сумме двух игр и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».