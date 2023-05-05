Кечинов оценил перспективы «Наполи» в следующем сезоне Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах «Наполи» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«У них и в этом сезоне были хорошие шансы, они прямо на тоненького уступили «Милану». Если бы Осимхен играл в первом матче, если бы у него не было травмы, результат был бы совершенно другой. На мой взгляд, «Наполи» был поинтереснее «Милана». И если не разбегутся ключевые футболисты — Кварацхелия, Осимхен и другие топовые игроки, у них будут великолепные шансы. Это очень серьезная команда», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.